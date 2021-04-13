Порой к концу дачного сезона неизбежно возникает вопрос: что делать с быстропортящимися яблоками. Некоторые приступают к приготовлению соков, другие – варений, мы же предлагаем вам вариант, который поможет сохранить как можно больше полезных веществ – 10 разных рецептов моченых яблок на любой вкус.
- Как приготовить моченые яблоки в банках на зиму?
- Домашние моченые яблоки в ведре
- Классический рецепт моченых яблок с квашеной капустой
- Моченые яблоки в бочке в домашних условиях
- Как приготовить вкусные моченые яблоки Антоновка?
- Простой и вкусный рецепт моченых яблок с горчицей
- Сладкие моченые яблоки в банках с сахаром
- Домашние моченые яблоки с ржаной мукой
- Очень вкусный рецепт моченых яблок с медом
- Моченые яблоки с брусникой на зиму
Как приготовить моченые яблоки в банках на зиму?
Моченые яблоки – прекрасная заготовка для зимы, особенно когда урожай яблок получился большим. Классический рецепт предполагает приготовление в бочке, однако в домашних условиях яблоки можно сделать и в банке. По вкусу они получаются очень приятные и насыщенные, а приготовить их очень просто.
Время готовки: 4 суток.
Время приготовления: 25 мин.
Порций – 4.
- Яблоки 1 кг
- Сахар-песок 3 ст.л.
- Соль 1 ст.л.
- Гвоздика 3 шт.
- Лавровый лист 2 шт.
- Вода 1 л.
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Яблоки хорошенько вымываем, отбирая самые хорошие.
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Выкладываем лавровый лист вместе с гвоздикой на дно стерильной банки.
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Далее плотно укладываем в банку яблоки.
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Для рассола в холодную кипяченую воду засыпаем соль, затем добавляем сахар.
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Когда сахар с солью растворятся, заливаем яблоки в банке рассолом.
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Оставляем яблоки на 4 суток в лотке при комнатной температуре, чтобы они смогли забродить.
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После этого закрываем банку крышкой и убираем яблоки в прохладное место примерно на месяц. Приятного аппетита!
Домашние моченые яблоки в ведре
Моченых яблок много не бывает, поэтому и тару для них нужно выбирать соответствующую. А сделать полные витаминов моченые яблоки еще полезнее нам поможет добавление белокочанной капусты и моркови.
Время готовки: 6 суток.
Время приготовления: 40 мин.
Порций – 10.
Ингредиенты:
- Яблоки – 10 л.
- Морковь – 1 кг.
- Капуста белокочанная – 4 кг.
- Сахар-песок – 4 ст. л.
- Соль – 5 ст. л.
Процесс приготовления:
- Морковь промываем, чистим и натираем на крупную терку.
- Яблоки также промываем и отбираем целые плоды.
- Мелко шинкуем капусту, смешиваем с морковью и добавляем сахар и соль. Перетираем овощи руками до появления сока.
- Укладываем яблоки и капусту слоями в ведро, заполняя промежутки между яблоками и капустой. Сверху также посыпаем все капустой. Заливаем в ведро прохладную кипяченую воду.
- Накрываем ведро и ставим сверху груз. Само ведро оставляем в лотке на 6 дней при комнатной температуре.
- По истечении необходимого времени, выносим ведро на холод, где оставляем его еще минимум на 4 недели. Приятного аппетита!
Классический рецепт моченых яблок с квашеной капустой
Для тех, кто не пробовал это блюдо, такое сочетание продуктов может показаться странным, однако на самом деле кисловатая квашеная капуста прекрасно дополняется свежестью и сладостью яблок. Для такого рецепта не требуется много соли и сахара, а потому вкус продуктов сохраняется в полной мере.
Время готовки: 7 суток.
Время приготовления: 35 мин.
Порций – 4.
Ингредиенты:
- Яблоки – 0,5 кг.
- Морковь – 2 шт.
- Капуста белокочанная – 1 кг.
- Сахар-песок – 1 ст. л.
- Соль – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
- Капусту шинкуем при помощи специальной терки или обычным ножом.
- Натираем морковь на терке для моркови по-корейски.
- Добавляем морковь к капусте.
- Далее добавляем сахар и соль.
- Овощи перемешиваем руками и немного мнем, чтобы выделился сок.
- Выкладываем капусту в подготовленную тару.
- Сверху выкладываем слой яблок.
- Затем снова выкладываем слой капусты и так далее. Последний слой должен быть капустным.
- Капусту с яблоками накрываем крышкой, придавливаем грузом и оставляем при комнатной температуре на неделю. Затем убираем груз и оставляем блюдо в прохладном месте где-то на месяц. Приятного аппетита!
Моченые яблоки в бочке в домашних условиях
Не зря классические моченые яблоки готовятся именно в бочке. Такой метод приготовления, обеспечивает яблокам ни с чем несравнимый вкус. Яблоки получаются нежными, кисло-сладкими, а различные травы добавляют тонкую нотку пряности.
Время готовки: 5 суток.
Время приготовления: 30 мин.
Порций – 10.
Ингредиенты:
- Яблоки – 5 кг.
- Сахар-песок – 250 гр.
- Соль – 50 гр.
- Листья винограда – 20 шт.
- Листья смородины – 20 шт.
- Листья вишни – 20 шт.
- Мука ржаная – 200 гр.
- Вода – 5 л.
Процесс приготовления:
- Подготавливаем бочку. Тщательно вымываем ее и обдаем кипятком.
- Яблоки также вымываем, при этом, не удаляя хвостики.
- Слоями выкладываем продукты. Начинаем с листьев, заканчиваем тоже ими.
- Кипятим воду, засыпаем сахар, соль и муку, затем остужаем смесь. Заливаем яблоки рассолом и накрываем их гнетом.
- Яблоки оставляем бродить в течение 5 дней, после этого перекладываем их в прохладное место и храним в течение месяца. Приятного аппетита!
Как приготовить вкусные моченые яблоки Антоновка?
Для приготовления моченых яблок лучше всего подходит сорт Антоновка. А дополнят вкус яблок ягоды калины, которые мало того, что добавят яблокам приятную кислинку, так еще и привнесут в блюдо множество полезных свойств.
Время готовки: 10 суток.
Время приготовления: 20 мин.
Порций – 4.
Ингредиенты:
- Яблоки – 10 шт.
- Сахар-песок – 1 ст. л.
- Соль – ½ ч.л.
- Листья вишни – 12 шт.
- Калина – 2 грозди
- Вода – 200 мл.
Процесс приготовления:
- Кладем на дно простерилизованной банки листья вишни.
- Закладываем в банку хорошенько вымытые яблоки.
- Калину также вымываем и гроздями размещаем в банке.
- Сверху опять кладем листья вишни.
- Для заливки добавляем в воду сахар с солью и доводим воду до кипения. Заливаем смесь в банку.
- Прикрываем банку крышкой и оставляем яблоки бродить в течение 10 дней при комнатной температуре. Затем убираем яблоки в прохладное место примерно на месяц. После этого моченые яблоки будут готовы к употреблению. Приятного аппетита!
Простой и вкусный рецепт моченых яблок с горчицей
Моченые яблоки – прекрасная закуска, которая отлично дополнит любой прием пищи. Для лучшего сохранения яблок в этом рецепте, используется ржаной солод и горчица, которые к тому же придадут яблокам необычную горчинку.
Время готовки: 3 суток.
Время приготовления: 25 мин.
Порций – 6.
Ингредиенты:
- Яблоки – 1 кг.
- Солод ржаной – 50 гр.
- Горчица – ½ ч. л.
- Соль – 1 ст. л.
- Вода – 2 л.
Процесс приготовления:
- Заливаем воду в кастрюлю, добавляем в нее соль, горчицу и ржаной солод. Воду доводим до кипения и держим на огне в течение 10 минут.
- Заливку остужаем до комнатной температуры.
- Плотно укладываем яблоки в банку.
- Заливаем смесью яблоки, оставляя небольшое количество жидкости на потом.
- Банку затягиваем марлей и оставляем при комнатной температуре на 3 суток.
- По истечении этого времени снимаем марлю и добавляем оставшуюся заливку.
- Закрываем банку крышкой и оставляем в холодном месте на 2 месяца.
- Через 2 месяца можно приступать к дегустации. Приятного аппетита!
Сладкие моченые яблоки в банках с сахаром
Моченые яблоки с сахаром готовятся очень просто и не требуют необычных ингредиентов. Вкус этого старинного блюда любим многими поколениями, а долгота хранения яблок, приготовленных таким способом, поможет заготовить их на всю зиму.
Время готовки: 40 суток.
Время приготовления: 25 мин.
Порций – 6.
Ингредиенты:
- Яблоки – 10 шт.
- Сахар-песок – 3 ст. л
- Соль – ½ ст. л.
- Листья смородины – 10 шт.
- Семена укропа – по вкусу
- Вода – 350 мл.
Процесс приготовления:
- Отбираем хорошие яблоки, хорошенько их промываем.
- Выкладываем на дно банки листья смородины.
- Дальше засыпаем в банку семена укропа.
- Выкладываем в банку яблоки.
- Сверху прикрываем их листьями смородины.
- Засыпаем в воду сахар с солью и доводим смесь до кипения. Остужаем ее до комнатной температуры и заливаем в банку.
- Банку накрываем крышкой или пергаментной бумагой и оставляем в прохладном месте на 40 дней. Приятного аппетита!
Домашние моченые яблоки с ржаной мукой
Приготовление моченых яблок – процесс хоть и простой, но достаточно долгий, однако активного участия не требует. Зато зимой такие яблоки будут радовать всю семью своим нежным кисло-сладким вкусом.
Время готовки: 10 суток.
Время приготовления: 20 мин.
Порций – 6.
Ингредиенты:
- Яблоки – 15 шт.
- Сахар-песок – 1 ст. л
- Соль – ½ ч. л.
- Мука ржаная – 2 ст. л.
- Листья малины – 10 шт.
- Листья вишни – 10 шт.
- Вода – 200 мл.
Процесс приготовления:
- На дно простерилизованных банок выкладываем листья малины и вишни.
- Далее кладем первый слой яблок.
- Посыпаем яблоки ржаной мукой.
- Вновь выкладываем слой яблок и посыпаем его мукой.
- Таким способом заполняем всю банку, сверху снова кладем листья вишни и малины.
- В воду добавляем сахар и соль, доводим ее до кипения и остужаем до теплого состояния. Заливаем жидкость в банку.
- Прикрываем банку крышкой и ставим на 10 дней в теплое место. После этого убираем яблоки на месяц в прохладу. Приятного аппетита!
Очень вкусный рецепт моченых яблок с медом
Необычный рецепт моченых яблок с медом, мятой и базиликом. Яблоки получаются очень ароматными и пряными, а мята с базиликом добавят освежающие нотки в кисло-сладкое блюдо.
Время готовки: 4 суток.
Время приготовления: 25 мин.
Порций – 4.
Ингредиенты:
- Яблоки – 1,2 кг.
- Мед – 4 ст. л
- Соль – 1 ст. л.
- Базилик – 4 шт.
- Корица – 1 палочка
- Мята – 8 шт.
- Вода – 1,7 л.
Процесс приготовления:
- Растворяем в воде соль, доводим жидкость до кипения и снимаем с огня. Охлаждаем примерно до 40 градусов.
- Кладем на дно банки мяту, корицу и базилик, затем заполняем банку яблоками и сверху опять кладем пряности.
- Растворяем мед в охлажденной соленой воде.
- Заливаем смесью яблоки и завязываем горлышко банки марлей. Оставляем банку в лотке при комнатной температуре на 4 дня.
- Через указанное количество времени выносим банку на холод, где оставляем ее на 2 месяца.
- Мякоть готовых яблок должна быть прозрачной, а кожица – слегка морщинистой. Приятного аппетита!
Моченые яблоки с брусникой на зиму
Не секрет, что лучшим дополнением к рецепту моченых яблок является брусника. Готовится такое блюдо очень просто, и является незаменимым кладезем полезных веществ, что делает его идеальным выбором для зимней поры.
Время готовки: 4 суток.
Время приготовления: 25 мин.
Порций – 4.
Ингредиенты:
- Яблоки – 1 кг.
- Брусника – 100 гр.
- Соль – 3 ст. л.
- Сахар-песок – 3 ст. л.
- Мука пшеничная – 3 ст. л.
- Листья смородины – 10 шт.
- Вода – 2 л.
Процесс приготовления:
- Яблоки тщательно вымываем, отделяя все подпортившиеся.
- Заливаем в кастрюлю воду и доводим до кипения.
- Добавляем в кипяток сахар, соль и муку. Перемешиваем смесь и остужаем до комнатной температуры.
- На дно банки выкладываем листья смородины.
- Закладываем в банку яблоки стебельками вверх, добавляем бруснику.
- Заливаем все рассолом.
- Сверху банки кладем гнет и оставляем яблоки при комнатной температуре на 4 дня.
- После этого переносим яблоки на месяц в прохладное место. Приятного аппетита!