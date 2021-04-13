Порой к концу дачного сезона неизбежно возникает вопрос: что делать с быстропортящимися яблоками. Некоторые приступают к приготовлению соков, другие – варений, мы же предлагаем вам вариант, который поможет сохранить как можно больше полезных веществ – 10 разных рецептов моченых яблок на любой вкус.

Как приготовить моченые яблоки в банках на зиму?

🕜1 час. 25 мин. 🕜25 🍴4 🖨

Моченые яблоки – прекрасная заготовка для зимы, особенно когда урожай яблок получился большим. Классический рецепт предполагает приготовление в бочке, однако в домашних условиях яблоки можно сделать и в банке. По вкусу они получаются очень приятные и насыщенные, а приготовить их очень просто.

Время готовки: 4 суток.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты Порции: – + 4 Яблоки 1 кг

Сахар-песок 3 ст.л.

Соль 1 ст.л.

Гвоздика 3 шт.

Лавровый лист 2 шт.

Вода 1 л.

Шаги

Яблоки хорошенько вымываем, отбирая самые хорошие.

Выкладываем лавровый лист вместе с гвоздикой на дно стерильной банки.

Далее плотно укладываем в банку яблоки.

Для рассола в холодную кипяченую воду засыпаем соль, затем добавляем сахар.

Когда сахар с солью растворятся, заливаем яблоки в банке рассолом.

Оставляем яблоки на 4 суток в лотке при комнатной температуре, чтобы они смогли забродить.

После этого закрываем банку крышкой и убираем яблоки в прохладное место примерно на месяц. Приятного аппетита!

Домашние моченые яблоки в ведре

🕜1 час. 25 мин. 🕜25 🍴4 🖨

Моченых яблок много не бывает, поэтому и тару для них нужно выбирать соответствующую. А сделать полные витаминов моченые яблоки еще полезнее нам поможет добавление белокочанной капусты и моркови.

Время готовки: 6 суток.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 10.

Ингредиенты:

Яблоки – 10 л.

Морковь – 1 кг.

Капуста белокочанная – 4 кг.

Сахар-песок – 4 ст. л.

Соль – 5 ст. л.

Процесс приготовления:

Морковь промываем, чистим и натираем на крупную терку. Яблоки также промываем и отбираем целые плоды. Мелко шинкуем капусту, смешиваем с морковью и добавляем сахар и соль. Перетираем овощи руками до появления сока. Укладываем яблоки и капусту слоями в ведро, заполняя промежутки между яблоками и капустой. Сверху также посыпаем все капустой. Заливаем в ведро прохладную кипяченую воду. Накрываем ведро и ставим сверху груз. Само ведро оставляем в лотке на 6 дней при комнатной температуре. По истечении необходимого времени, выносим ведро на холод, где оставляем его еще минимум на 4 недели. Приятного аппетита!

Классический рецепт моченых яблок с квашеной капустой

🕜1 час. 25 мин. 🕜25 🍴4 🖨

Для тех, кто не пробовал это блюдо, такое сочетание продуктов может показаться странным, однако на самом деле кисловатая квашеная капуста прекрасно дополняется свежестью и сладостью яблок. Для такого рецепта не требуется много соли и сахара, а потому вкус продуктов сохраняется в полной мере.

Время готовки: 7 суток.

Время приготовления: 35 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Яблоки – 0,5 кг.

Морковь – 2 шт.

Капуста белокочанная – 1 кг.

Сахар-песок – 1 ст. л.

Соль – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Капусту шинкуем при помощи специальной терки или обычным ножом. Натираем морковь на терке для моркови по-корейски. Добавляем морковь к капусте. Далее добавляем сахар и соль. Овощи перемешиваем руками и немного мнем, чтобы выделился сок. Выкладываем капусту в подготовленную тару. Сверху выкладываем слой яблок. Затем снова выкладываем слой капусты и так далее. Последний слой должен быть капустным. Капусту с яблоками накрываем крышкой, придавливаем грузом и оставляем при комнатной температуре на неделю. Затем убираем груз и оставляем блюдо в прохладном месте где-то на месяц. Приятного аппетита!

Моченые яблоки в бочке в домашних условиях

🕜1 час. 25 мин. 🕜25 🍴4 🖨

Не зря классические моченые яблоки готовятся именно в бочке. Такой метод приготовления, обеспечивает яблокам ни с чем несравнимый вкус. Яблоки получаются нежными, кисло-сладкими, а различные травы добавляют тонкую нотку пряности.

Время готовки: 5 суток.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 10.

Ингредиенты:

Яблоки – 5 кг.

Сахар-песок – 250 гр.

Соль – 50 гр.

Листья винограда – 20 шт.

Листья смородины – 20 шт.

Листья вишни – 20 шт.

Мука ржаная – 200 гр.

Вода – 5 л.

Процесс приготовления:

Подготавливаем бочку. Тщательно вымываем ее и обдаем кипятком. Яблоки также вымываем, при этом, не удаляя хвостики. Слоями выкладываем продукты. Начинаем с листьев, заканчиваем тоже ими. Кипятим воду, засыпаем сахар, соль и муку, затем остужаем смесь. Заливаем яблоки рассолом и накрываем их гнетом. Яблоки оставляем бродить в течение 5 дней, после этого перекладываем их в прохладное место и храним в течение месяца. Приятного аппетита!

Как приготовить вкусные моченые яблоки Антоновка?

🕜1 час. 25 мин. 🕜25 🍴4 🖨

Для приготовления моченых яблок лучше всего подходит сорт Антоновка. А дополнят вкус яблок ягоды калины, которые мало того, что добавят яблокам приятную кислинку, так еще и привнесут в блюдо множество полезных свойств.

Время готовки: 10 суток.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Яблоки – 10 шт.

Сахар-песок – 1 ст. л.

Соль – ½ ч.л.

Листья вишни – 12 шт.

Калина – 2 грозди

Вода – 200 мл.

Процесс приготовления:

Кладем на дно простерилизованной банки листья вишни. Закладываем в банку хорошенько вымытые яблоки. Калину также вымываем и гроздями размещаем в банке. Сверху опять кладем листья вишни. Для заливки добавляем в воду сахар с солью и доводим воду до кипения. Заливаем смесь в банку. Прикрываем банку крышкой и оставляем яблоки бродить в течение 10 дней при комнатной температуре. Затем убираем яблоки в прохладное место примерно на месяц. После этого моченые яблоки будут готовы к употреблению. Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт моченых яблок с горчицей

🕜1 час. 25 мин. 🕜25 🍴4 🖨

Моченые яблоки – прекрасная закуска, которая отлично дополнит любой прием пищи. Для лучшего сохранения яблок в этом рецепте, используется ржаной солод и горчица, которые к тому же придадут яблокам необычную горчинку.

Время готовки: 3 суток.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Яблоки – 1 кг.

Солод ржаной – 50 гр.

Горчица – ½ ч. л.

Соль – 1 ст. л.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Заливаем воду в кастрюлю, добавляем в нее соль, горчицу и ржаной солод. Воду доводим до кипения и держим на огне в течение 10 минут. Заливку остужаем до комнатной температуры. Плотно укладываем яблоки в банку. Заливаем смесью яблоки, оставляя небольшое количество жидкости на потом. Банку затягиваем марлей и оставляем при комнатной температуре на 3 суток. По истечении этого времени снимаем марлю и добавляем оставшуюся заливку. Закрываем банку крышкой и оставляем в холодном месте на 2 месяца. Через 2 месяца можно приступать к дегустации. Приятного аппетита!

Сладкие моченые яблоки в банках с сахаром

🕜1 час. 25 мин. 🕜25 🍴4 🖨

Моченые яблоки с сахаром готовятся очень просто и не требуют необычных ингредиентов. Вкус этого старинного блюда любим многими поколениями, а долгота хранения яблок, приготовленных таким способом, поможет заготовить их на всю зиму.

Время готовки: 40 суток.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Яблоки – 10 шт.

Сахар-песок – 3 ст. л

Соль – ½ ст. л.

Листья смородины – 10 шт.

Семена укропа – по вкусу

Вода – 350 мл.

Процесс приготовления:

Отбираем хорошие яблоки, хорошенько их промываем. Выкладываем на дно банки листья смородины. Дальше засыпаем в банку семена укропа. Выкладываем в банку яблоки. Сверху прикрываем их листьями смородины. Засыпаем в воду сахар с солью и доводим смесь до кипения. Остужаем ее до комнатной температуры и заливаем в банку. Банку накрываем крышкой или пергаментной бумагой и оставляем в прохладном месте на 40 дней. Приятного аппетита!

Домашние моченые яблоки с ржаной мукой

🕜1 час. 25 мин. 🕜25 🍴4 🖨

Приготовление моченых яблок – процесс хоть и простой, но достаточно долгий, однако активного участия не требует. Зато зимой такие яблоки будут радовать всю семью своим нежным кисло-сладким вкусом.

Время готовки: 10 суток.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Яблоки – 15 шт.

Сахар-песок – 1 ст. л

Соль – ½ ч. л.

Мука ржаная – 2 ст. л.

Листья малины – 10 шт.

Листья вишни – 10 шт.

Вода – 200 мл.

Процесс приготовления:

На дно простерилизованных банок выкладываем листья малины и вишни. Далее кладем первый слой яблок. Посыпаем яблоки ржаной мукой. Вновь выкладываем слой яблок и посыпаем его мукой. Таким способом заполняем всю банку, сверху снова кладем листья вишни и малины. В воду добавляем сахар и соль, доводим ее до кипения и остужаем до теплого состояния. Заливаем жидкость в банку. Прикрываем банку крышкой и ставим на 10 дней в теплое место. После этого убираем яблоки на месяц в прохладу. Приятного аппетита!

Очень вкусный рецепт моченых яблок с медом

🕜1 час. 25 мин. 🕜25 🍴4 🖨

Необычный рецепт моченых яблок с медом, мятой и базиликом. Яблоки получаются очень ароматными и пряными, а мята с базиликом добавят освежающие нотки в кисло-сладкое блюдо.

Время готовки: 4 суток.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Яблоки – 1,2 кг.

Мед – 4 ст. л

Соль – 1 ст. л.

Базилик – 4 шт.

Корица – 1 палочка

Мята – 8 шт.

Вода – 1,7 л.

Процесс приготовления:

Растворяем в воде соль, доводим жидкость до кипения и снимаем с огня. Охлаждаем примерно до 40 градусов. Кладем на дно банки мяту, корицу и базилик, затем заполняем банку яблоками и сверху опять кладем пряности. Растворяем мед в охлажденной соленой воде. Заливаем смесью яблоки и завязываем горлышко банки марлей. Оставляем банку в лотке при комнатной температуре на 4 дня. Через указанное количество времени выносим банку на холод, где оставляем ее на 2 месяца. Мякоть готовых яблок должна быть прозрачной, а кожица – слегка морщинистой. Приятного аппетита!

Моченые яблоки с брусникой на зиму

🕜1 час. 25 мин. 🕜25 🍴4 🖨

Не секрет, что лучшим дополнением к рецепту моченых яблок является брусника. Готовится такое блюдо очень просто, и является незаменимым кладезем полезных веществ, что делает его идеальным выбором для зимней поры.

Время готовки: 4 суток.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Яблоки – 1 кг.

Брусника – 100 гр.

Соль – 3 ст. л.

Сахар-песок – 3 ст. л.

Мука пшеничная – 3 ст. л.

Листья смородины – 10 шт.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления: